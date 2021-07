Sur 3.310 tests réalisés au cours de cette période, 763 se sont révélés positifs, soit un taux de positivité de 23,05%, précise le bulletin. Les nouvelles infections concernent 111 cas contacts et 652 cas issus de la transmission communautaire dont 469 recensés dans la région de Dakar. Dans le même temps, 270 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris et 58 patients sont pris en charge dans les services de réanimation, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Il signale en outre que sept nouveaux décès ont été répertoriés au cours des dernières 24 heures, portant à 1.307 le nombre total de personnes ayant perdu la vie des suites du Covid depuis l’apparition de la maladie au Sénégal le 2 mars 2020. Le Sénégal compte désormais 59.286 personnes infectées dont 46.038 guéries et donc 11.940 patients encore sous traitement dans les centres dédiés ou à domicile. Lundi, 20.050 personnes ont été vaccinées, portant à 676.340 le nombre total des personnes ayant reçu au moins une dose.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy