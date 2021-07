XALIMANEWS: La maladie ne semble plus épargner personne, ainsi que le souligne Kritik’, quotidien selon lequel le virus « fend les rédactions » de journalistes par exemple, et touche comme jamais les « soldats de l’information », lesquels « paient un très lourd tribut » à la pandémie. « A la dernière collecte, pas moins de cinquante » journalistes « se battent contre le virus et certains, très éprouvés, sont en réanimation », renseigne Kritik’. En plus des « grandes plumes cassées par la cruauté du virus comme Pape Mababa Diouf ou Babacar Touré, note ce journal, ce sont des reporters lambda et des confrères exposés qui sont désormais admis dans les centres de traitement des épidémies ».

