« 90% des stocks du vaccin Jonhson and Jonhson sont déjà consommés. Dans le courant du mois d’août, on attend une bonne quantité du vaccin Sinopharm, Astrazeneca et en Jonhson and Jonhson. Cela montre que la continuité sera assurée dans la dispensation des vaccins, ce qui est une bonne chose », a confié Pr Dièye à L’Observateur repris par Pressafrik.

