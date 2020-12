Ce qu’il faut c’est restaurer la confiance dans la douceur en faisant profil bas et en améliorant la communication, cela devrait être le nouvel cheval de bataille des autorités.

Et puis faut-t-il vraiment s’inquiéter de la variante du virus? Le vaccin va-t-il mettre un terme à l’épidémie?

Autant d’interrogations qu’il faudrait intégrer dans la politique de réinstauration d’un climat de confiance auprés des populations pour gagner le combat contre le Coronavirus.

La problématique c’est que les personnes les plus à risque et vulnérables sont à protéger tout d’abord dans cette situation de marasme dans laquelle le monde se trouve,

sinon le vaccin pourrait se terminer en débacle. C’est à éviter car

il nous faut une immunité collective en 2021, puisque la nouvelle souche variante se propage en Europe.

Serait-t-elle entrain de prendre le dessus? On n’en sait rien encore.

Tout ce que l’on sait, c’est qu’on nous dit que la nouvelle variante se transmet plus vite, donc plus contagieuse, même si elle est moins virulente.

ADVERTISEMENT

Ce qui est important à savoir, c’est ce qui change avec ce nouveau variant, c’est une souche plus facilement transmissible, on en est quasiment sûr maintenant.

Et les enfants sont probablement susceptibles d’être contaminés. C’est de cela dont il s’agit.

Il se peut aussi que certains tests antigéniques ne soient pas efficaces pour le détecter, à l’inverse les tests par PRC…

Ce qui ne change pas par contre, c’est qu’il ny a pas de modification de la virulente, c’est à dire que la souche n’est pas plus dangereuse que les autres souches et ne va pas donner plus de formes graves et de décès.

Et on peut parfaitement la prévenir par les mesures barriéres en respectant la distanciation sociale, le port du masque entre autres. Mais aussi et surtout il ny a aucune raison de penser que le vaccin ne soit pas efficace contre cette souche.

Il faut donc se faire vacciner au plus vite pour éviter que cette nouvelle variante ne s’impose un peu partout ou provoquer une troisième vague plutôt que de rester à polémiquer autour.

Même si certains pensent que les autorités ont péché dans la communication, on doit faire trés attention à tout ce que l’on dit aux populations. Les messages que l’on véhicule et qui, pour la plus part désinforment sans qu’on ne s’en rende pas compte.

Par le passé, on nous avait beaucoup induit en erreur à propos des vaccins contre la poliomyélite qui pourraient selon certains rendre infertiles les enfants et c’était sans aucune preuve.

Ce qu’il ya lieu de faire, c’est de jouer la carte de l’acceptabilité de la vaccination et d’éviter d’entretenir le flou dans la tête des gens.

Le débat de l’efficacité du vaccin contre la Covid-19 doit être clos à jamais car la priorité c’est de sauver des vies.

Donc il faut freiner la circulation du virus et empêcher à tout prix une troisiéme vague.

Aly Saleh journaliste/chroniqueur