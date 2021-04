Les lits des hôpitaux se vident depuis que le virus a ralenti sa vitesse de contamination. A la date d’hier, 201 malades de Covid-19 sont sous traitement aussi bien dans les structures sanitaires que dans les domiciles. Cependant, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a recensé hier 70 cas positifs sur 1441 tests réalisés, soit un taux de positivité de 4,48%. Il s’agit de 25 cas contacts et de 45 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit : 24 cas dans la région de Dakar et 21 cas sur les autres régions. A Thiès, on dénombre 06 cas, 02 cas à Kolda, 02 cas à Tamba, 01 cas à Dioffior, à Foundiougne, à Kanel, à Khombole, à Linguère, à Matam, à Mbour, à Mékhé, à Saly, à Tivaouane et Vélingara. Le ministre de la Santé informe que 21 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et qu’un patient est décédé de la covid-19. Cela dit, 61 patients sont déclarés guéris. Par ailleurs, 7326 personnes ont été vaccinées jeudi dernier, portant le total à 334.236.

