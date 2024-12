Crash d’un avion azerbaïdjanais dans l’espace aérien russe : Vladimir Poutine présente ses excuses à Aliyev sans reconnaître la responsabilité de son pays

XALIMANEWS-Ce samedi 28 décembre, Vladimir Poutine a présenté ses excuses à son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, après le crash mortel d’un avion d’Azerbaïdjan Airlines survenu mardi dans l’espace aérien russe, a rapporté RFI. Cependant, le président russe n’a pas reconnu que l’appareil ait été abattu par ses forces.

D’après le média français, c’est Vladimir Poutine qui a pris l’initiative d’appeler Ilham Aliyev pour exprimer ses excuses. Mais RFI précise que le président de la Fédération de la Russie, n’a pas admis que l’avion de ligne d’Azerbaïdjan Airlines, qui effectuait la liaison Bakou-Grozny, ait été abattu par erreur, mais a quand même présenté ses regrets pour le fait que cet incident tragique se soit produit dans l’espace aérien russe.

Le président russe a renouvelé ses condoléances sincères et profondes aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Cependant, Poutine a souligné qu’une attaque de drones ukrainiens se déroulait à ce moment-là au-dessus de la capitale tchétchène, juste au moment où l’avion était sur le point d’atterrir, et que la défense aérienne russe avait tenté de les neutraliser.

Pour l’heure, Moscou n’a pas confirmé que l’avion de ligne ait été abattu. Les résultats préliminaires de l’enquête suggèrent qu’une interférence externe, d’ordre physique et technique, pourrait être à l’origine de la chute de l’appareil. Il faudra attendre les conclusions définitives de l’enquête pour en savoir davantage.