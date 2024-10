Création d’un cloud souverain: Le Sénégal signe un protocole avec Google

XALIMANEWS: Le ministère de la Communication des Télécommunications et du Numérique a signé avec le géant américain de l’internet, Google, un protocole d’accord pour la création d’un cloud souverain, ”une première” en Afrique de l’Ouest.

”Cette infrastructure permettra au Sénégal d’assurer la protection des données sensibles tout en répondant aux besoins croissants des administrations et des entreprises sénégalaises et africaines”, indique un communiqué du ministère de la Communication des Télécommunications et du Numérique transmis à l’APS.