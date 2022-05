De 4,8% du Pib initialement prévu dans le budget, le déficit budgétaire devrait atteindre 6,2% du Pib en 2022. Cette hausse attendue est causée par les dépenses, telles que la subvention de l’énergie, les salaires de la fonction publique, les transferts monétaires aux couches vulnérables et de la sécurité nationale. Qui vont être incorporées dans la Loi de finance rectificative (Lfr) dont le vote est prévu le vendredi prochain par l’Assemblée nationale. C’est la principale information à retenir de la mission du Fonds monétaire international (Fmi). Gemayel Edward, le chef de la mission, était face à la presse hier, pour présenter ses observations. «L’économie sénégalaise a débuté 2022 de manière dynamique. La flambée des cours pétroliers et desdenrées, ainsi que le ralentissement des activités chez les principaux partenaires du Sénégal en raison de la guerre en Ukraine, des sanctions de la Cedeao contre le Mali devraient ralentir le Pib réel a environ 5%. Soit 1.5 de pourcentage de moins qu’initialement prévu», a analysé Gemayel Edward. Qui estime que l’inflation devrait atteindre 5,5% cette année tirée principalement par la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie. Ainsi, le Fmi et les autorités ont convenu d’un ensemble de mesures pour éviter le dérapage budgétaire et garantir que le déficit converge à sa cible en moyen terme de 3% du Pib conformément aux orientations de l’Uemoa.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy