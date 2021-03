XALIMANEWS- Les populations de la Commune de Sibassor (dep. Kaoalck) lancent un véritable cri de détresse. Ainsi, elles embouchent la même trompette de dénonciation que leurs compatriotes Foutankés (Podor et Matam).Elles viennent d’étaler tout un chapelet de doléances qui ont nom manque d’infrastructures, mauvaise exécution du budget par l’équipe municipale, absence totale de planification foncière, l’avancée grandissante des salines qui constitue , ainsi, une menace sérieuse pour les habitations. Les populations de Sibassor déplorent également l’absence de volonté politique de leur Maire quant’ à la recherche de solution idoine au chômage chronique des jeunes, non octroi de subventions annuelles aux étudiants et absence de financements pour les femmes. M.Abdoulaye Mbodj et camarades réitèrent, néanmoins, leur ancrage dans la mouvance présidentielle tout en remerciant le Président de la République pour l’érection d’un nouveau forage presque en phase de finition. Les Sibassorois qui souhaitent la prise en charge de leur Commune dans des projets étatiques comme le PACASEN, décernent un satisfecit au ministre Délégué Général aux Pôles de Diamniadio et du Lac Rose, M. Diène Farba Sarr pour services rendus.

