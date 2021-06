ADVERTISEMENT

XALIMANEWS- Après Kédougou le mois dernier, voici que c’est à nouveau le tour des trafiquants de faune de Tambacounda d’en découdre avec la justice. C’est ainsi que le mardi 01 juin 2021, les Parcs Nationaux, appuyés par les éléments de Police du Commissariat Central de Tamba et l’appui de Eagle-Sénégal, ont mené une opération d’arrestation en flagrant délit d’un présumé trafiquant de faune. Le sieur Mansour a été interpellé en train de tenter de vendre illégalement 2 peaux de léopard en provenance du Mali voisin. Conformément à l’article L32 du Code de la chasse interdisant toute détention, circulation et commercialisation d’espèces intégralement protégées au Sénégal dont le léopard fait partie et en parfaite violation de la convention CITES ( convention qui règlement le commerce , l’importation/exportation des espèces de faune en danger), le présumé trafiquant de peaux de léopard a été interpellé la main dans le sac en train de vendre sa contrebande dans un restaurant de la place. Chauffeur poids lourd de profession, il aurait pour habitude de passer ce type de trafic transfrontalier entre le Mali, le Burkina Fasso et le Sénégal pour s’enrichir de manière illicite.

C’est de plus en plus avec une grande détermination que le Gouvernement du Sénégal, à travers ses Ministères de l’Environnement, de l’Intérieur et l’appui du projet EAGLE-SENEGAL, expert en matière de gestion de trafic de faune, ont décidé ensemble, d’un même pieds, de mettre un terme à tout ce trafic de peaux d’espèces protégées au Sénégal Oriental. La région de Tambacounda est en effet un haut lieu de ce type de trafic par la présence du prestigieux Parc National du Niokolo Koba, très riche en léopards mais aussi par la proximité des frontières de la sous-région qui alimente fortement le Sénégal en peaux d’animaux sauvages protégés. En effet, depuis le début de la pandémie, ce n’est pas moins de 8 trafiquants de peaux de léopard qui ont été interpellés et condamnés dans la région du Sénégal oriental (Tambacounda et Kedougou) et qu’un chiffre record pour le Sénégal de 16 peaux de léopard ont été saisies ainsi que plusieurs armes de guerre et munitions. « C’est un bien triste record car nous préférerions savoir ces animaux sauvages magnifiques réservés au tourisme de vision qui permet de faire marcher l’économie nationale et locale et contribuent de leur vivant à la paix et au développement du Sénégal », constate Eagle Sénégal.