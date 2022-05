XALIMANEWS- Les Syndicats de la santé et le Gouvernement sont parvenus à un accord. La Fédération des syndicats de la santé (F2s), l’Alliance And Gueussem, le Syndicat des techniciens de santé (Satsus) et le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames) ont négocié des heures durant avec le ministère de la santé et de l’action sociale.

