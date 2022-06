Ce recours au charbon, nécessaire pour faire face à « l’aggravation » de la situation sur le marché gazier, sera « provisoire », a promis dimanche le ministre de l’Economie et du Climat, le Vert Robert Habeck, reconnaissant qu’il s’agissait d’une décision « amère ». La relance des centrales à charbon sera « une mesure à court terme », sur une période « limitée », jusqu’en 2024, a insisté lundi le porte-parole du ministère de l’Economie et du Climat, Stephan Gabriel Haufe. Le géant russe Gazprom a annoncé la semaine dernière plusieurs baisses de livraison de gaz via le gazoduc Nord Stream, sur fond de bras de fer entre pays occidentaux et Moscou dans le contexte de la guerre en Ukraine. Cette décision a un lourd impact sur plusieurs pays européens, en particulier l’Allemagne, l’Italie et la France, qui ne reçoit désormais plus de gaz russe.

