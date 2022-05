« L’indignation, le désarroi et la révolte sont surement les sentiments les plus partagés dans le milieu éducatif devant la trahison et la forfaiture du gouvernement. Les enseignants ont eu raison sur toute cette opinion qui s’est dégagée suite au doute et à la prudence des secrétaires généraux des syndicats lors des négociations entre les différentes parties.

Il est clair que nos ministres ne méritent ni confiance ni aucun crédit dans l’exécution des clauses qu’ils ont à la limite élaborées et signées en engageant toutes les compétences de l’Etat en matière de rémunération et traitement salarial de ses agents.

Par leur attitude irresponsable et leur mauvaise foi, ils ont rompu à jamais le contrat de respect et considération que tout travailleur doit religieusement à son supérieur hiérarchique. Ce climat délétère installé volontairement par les gouvernants rappelle à la mémoire du peuple sénégalais que l’école et l’avenir des enfants de la République se trouvent aux confins des préoccupations d’un régime qui a perdu toute sa légitimité.

La Convention Nationale des Enseignants du Grand Parti salue le courage et la sincérité des partenaires de l’école, garants des accords, dans leurs interventions respectives pour rappeler les termes réels des documents ratifiés par l’ensemble des acteurs.

Cependant la CNE – GP est en droit de demander aux parents et aux élèves de rejoindre la lutte par tous les moyens nécessaires pour soutenir les enseignants au nom, non par le souci très restrictif de sauver pour une unième fois l’année scolaire, mais tout simplement de construire une école apaisée et de qualité.

Les enseignants du Grand Parti fustigent les mensonges délibérément entretenus par les ministres autour d’un éventuel refus de fiscalisation sur les sommes perçues. Les leaders syndicaux, ont pris en compte, durant les négociations, cette obligation qui relève plus du patriotisme, domaine dans lequel la corporation a servi d’exemple et de modèle dans la fonction publique. Il s’agit purement et simplement du respect de la parole donnée et de l’application sur les salaires des montants nets tels consignés dans les engagements de l’Etat.

Nous rappelons à l’Etat sa responsabilité entière et particulière sur toutes les conséquences de cette année scolaire perturbée et peut-être sans aboutissement heureux pour ces milliers d’enfants dont les parents n’ont pas les moyens dans le privé au même titre que ces ministres dont la progéniture est sécurisée aux frais des dividendes que leurs positions leur offrent gracieusement.

La convention félicite les syndicats dans leur unité et la réactivité par laquelle, ils ont mobilisé leurs membres dans l’unique but de réclamer le respect des accords sans aucune forme de concession.La CNE – GP appelle tous ses militants à se mettre à l’avant-garde de ce mouvement pour rétablir la dignité de notre corporation qui ne cesse d’être considérée, depuis plus d’une décennie, avec un mépris et un dédain sans fondement.

La convention nationale réitère sa détermination à accompagner tous les syndicats engagés dans ce combat au bénéfice de cet outil de travail mais surtout d’éducation et de formation de la jeunesse de notre pays en quête de repère mais aussi d’une voie salutaire pour un futur plus rassurant et plus convenable.

Seule la lutte libère. »