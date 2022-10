ADVERTISEMENT

Œuvrer à la pacification de l’espace publique sénégalais, c’est l’ambition du mouvement « Xeexal Sénégal » qui vient de voir le jour. Ses initiateurs entendent apporter leur pierre à l’édifice d’un Sénégal meilleur passant par le changement radical des comportements.

Le mouvement « Xeexal Sénégal » (se battre pour le Sénégal) a été porté sur les fonts baptismaux ce jeudi à Dakar. Il a pour but de participer à

la pacification du climat politique devenu de plus en délétère. « Une nouvelle forme de violence politique a fait surface depuis les évènements de mars 2021, totalisant 14 morts dont les causes ne sont toujours pas établies », rappelle le commissaire à la retraite Cheikhna Keita, membre fondateur du mouvement. Cette forme de violence est plus visible sur les réseaux sociaux, ce que déplorent les concepteurs de cette nouvelle plateforme: »cette violence est exacerbée par l’avènement des réseaux sociaux et passe du virtuel au réel », regrette le commissaire Keita qui dit constater un climat de désordre permanent fait de heurts et de violences parfois meurtrières: « le Sénégal est en danger, sa stabilité se trouvant menacée par une volonté farouche de fragiliser son Etat et ses institutions portés par des politiciens d’un genre nouveau dont le projet déclaré est de changer le système et dont les méthodes consistent, entre autres, à jeter le discrédit sur tous ceux qui incarnent le pouvoir et sur les symboles

de l’État ». Par ailleurs, ces derniers sont d’avis que les chefs d’État qui se sont succédé à la tête du pays n’ont pas pu apporter grand-chose

pour faire du Sénégal un Etat souverain à tout point de vue. « Pour entretenir une clientèle politicienne, on privilégie les dépenses de prestige à l’efficacité et à l’efficience », dénoncent-ils avant de pointer du doigt le train de vie de l’État jugé dispendieux. Le commissaire Keita de préciser que cette situation donne naissance à une société civile « qui marche sur les plates bandes des politiques ». Tout cela combiné, donne naissance à un pays pris en otage par une minorité au grand dam de la masse qui souffre en silence. Pour rappel, « Xeexal Sénégal » est partie d’une initiative portée par l’ancien rappeur Makhtar « Le cagoulard » du groupe Rap’adio. « Il veut faire réunir autour de lui des gens qu’il connait, des gens qu’on lui a

présentés et des gens qu’il ne connait pas et dont il a entendu parler « , rappelle le commissaire Cheikhna Keita qui insiste sur les ambitions

du cette plateforme. « Nous avons tous une seule préoccupation : celle de faire du Sénégal ce qu’il doit être, de rectifier ce qui doit l’être et de se battre sur ce qui mérite d’être affronté parce que nous n’avons que ce pays », fait-il savoir. Ce mouvement qui vient de voir le jour se veut impartial et apolitique : « xeexal Sénégal est né comme étant un mouvement qui regroupe des Sénégalais pour leur engagement à servir le pays, qu’importe leur appartenance, qu’importe leur origine, et pas des partis politiques », a tenu à préciser le porte-parole du jour.