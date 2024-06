Croissance économique : Le Sénégal se projette à 7,4% entre 2024 et 2026

XALIMANEWS- L’inflation est en baisse progressive, le système financier a jusqu’ici fait preuve de résilience, malgré les multiples crises et les incertitudes nationales, régionales et mondiales, selon un rapport de la Banque Mondiale.

La dette publique a augmenté très rapidement sous l’effet d’une dette extérieure élevée mais est jugée soutenable en même que le défi budgétaire qui reste élevé et supérieur à l’objectif.