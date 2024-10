Crue du fleuve Sénégal à Bakel : 55.600 personnes touchées, 1500 producteurs agricoles impactés

XALIMANEWS: (APS) – Au total, cinquante-cinq mille six cents personnes et mille cinq cents producteurs agricoles ont été impactés par les inondations provoquées par le débordement du fleuve Sénégal dans le département Bakel (est), a-t-on appris samedi le gouverneur de la région Tambacounda (est), Guedj Diouf.

“On a dénombré au total 55.600 personnes impactées et 1500 producteurs agricoles ont été touchés avec 1002 ha de production agricole impactés”, a-t-il déclaré.

Le gouverneur de Tambacounda faisait le point des dispositions mises en place par l’État du Sénégal pour secourir les populations touchées par le débordement du fleuve Sénégal.

Selon le chef exécutif régional, la filiale piment a été la plus touchée avec un pourcentage de pertes évalué à 49,12%.

“Du point de vue médical, des dispositions sont prises pour accompagner les populations pour éviter les maladies […] L’armée a mis en place au niveau de Bakel un hôpital militaire de niveau 1, le ministère de la Santé a mis en place une bonne réserve de médicaments d’urgence […] au niveau des districts sanitaires de Bakel et de Kidira”, a-t-il assuré.

Selon le gouverneur de Tambacounda, le nécessaire a été fait pour venir en aide aux populations sinistrées.

“Tous les villages impactés ont commencé à recevoir l’appui de l’État et les moyens mis à la disposition pour soulager leur souffrance”, a-t-il assuré.

Dans le département de Bakel, les populations les plus impactées se trouvent dans l’arrondissement de Moudéry, particulièrement dans la commune de Ballou où elles sont coincées dans leurs différents villages.

“Fort de cela, l’État du Sénégal a réagi pour venir au secours de ces populations en mettant en œuvre un plan d’accompagnement supervisé par le préfet du département de Bakel”, a signalé Guedj Diouf.

Le gouverneur de Tambacounda a par ailleurs salué la mobilisation des partenaires et des bonnes volontés pour accompagner l’État dans la prise en charge des sinistrés.