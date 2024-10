Crue du fleuve Sénégal : De la vigilance des experts et des solutions en cours…

XALIMANEWS- La crue du fleuve Sénégal est plus que préoccupante aussi bien pour les autorités que pour les experts. Ces derniers sont, désormais, sur le pied d’oeuvre. Au plus haut sommet, l’Etat s’active pour offrir un soutien aux populations impactées. Parallèlement, des équipes d’experts sont déployés à différents niveaux pour apporter des solutions, à court terme.

Ainsi, il est annoncé la construction en cours de barrages plus solides sur différents sites afin de freiner le débordement et de prévenir d’éventuelles crues plus violentes. La mission d’alerte est, aussi, plus jamais présente au moment où les effets des changements climatiques constituent une première tendance bien prise en compte par ces experts.