Crue du fleuve Sénégal : Jean Baptiste Tine annonce des mesures d’aide et un plan d’urgence pour les sinistrés 

XALIMANEWS-Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, a annoncé lors du journal télévisé de la RTS (20h) un Plan d’urgence de riposte face aux crues qui touchent plusieurs régions du Sénégal en raison du débordement des fleuves Sénégal et Gambie. Ce plan a pour objectif d’apporter une aide immédiate aux populations sinistrées, notamment en fournissant de la nourriture, des abris et des soins médicaux.

Pour mettre en œuvre ce soutien, Jean Baptiste Tine a précisé que des équipes médicales et de secours seront envoyées dans les zones touchées, avec une distribution de vivres et de tentes pour les familles dont les maisons ont été inondées.

« Les gouverneurs des régions concernées sont déjà mobilisés et vont lancer un avis de pré-alerte », a-t-il déclaré, appelant à la vigilance et au calme dans les zones affectées.

Ces crues, qui résultent de fortes pluies et des effets des changements climatiques, touchent particulièrement cinq régions : Kédougou, Tambacounda, Matam, Saint-Louis et Kolda. Selon le ministre, de nombreuses maisons ont été inondées et les récoltes détruites, ce qui a forcé certaines populations à se réfugier dans des bâtiments publics, tels que des postes de santé.

Le ministre de l’Intérieur a également mentionné que les côtes d’alerte avaient été dépassées dans certaines zones, notamment à Matam et Tambacounda, où les dégâts matériels sont déjà significatifs. Il a averti que la région de Saint-Louis pourrait bientôt être affectée, alors qu’une onde de crue est attendue dans les jours à venir à Bakel, ce qui pourrait aggraver la situation.

Jean Baptiste Tine a exprimé la solidarité du gouvernement envers les populations touchées et a annoncé l’arrivée d’une délégation interministérielle sur le terrain pour évaluer la situation et fournir une aide durable.

Il a également souligné la nécessité de mettre en place des mesures à long terme pour atténuer l’impact de ces crues à l’avenir.

« En coordination avec l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et celle du fleuve Gambie (OMVG), le gouvernement suit de près l’évolution du niveau des eaux et multiplie les efforts pour protéger les populations face à ces catastrophes naturelles », a ajouté le Général Tine.