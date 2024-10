Crue du fleuve Sénégal : L’OMVS sonne l’alerte

XALIMANEWS-L’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) a diffusé un communiqué le 14 octobre 2024, mettant en lumière une situation alarmante due à la crue du fleuve. Cette année, une pluviométrie exceptionnelle a entraîné des débits d’eau similaires à ceux observés lors de la crue historique de 1999, augmentant ainsi le risque d’inondations dans la vallée et le delta.

Les débits prévus pour le 15 octobre suscitent des inquiétudes, en particulier sur plusieurs affluents comme le Bakoye, la Falémé et le Bafing. La combinaison de ces niveaux élevés avec des affluents non maîtrisés fait craindre un dépassement des cotes d’alerte dans toutes les stations hydrologiques de la région. Plusieurs zones inondables ont déjà été touchées, et la situation pourrait se détériorer dans les jours à venir.

Les relevés de lundi matin montrent une tension persistante à divers points stratégiques. À Kayes, une légère diminution des niveaux d’eau a été notée, alors qu’une hausse est observée à Bakel et Matam, où les cotes pourraient encore augmenter prochainement.

En réponse à cette situation, l’OMVS maintient l’alerte vigilance orange sur toutes les zones riveraines, envisageant même de passer à la vigilance rouge à Bakel et Gouraye, où les risques sont particulièrement aigus. L’organisation appelle à la mobilisation des populations et des autorités locales, insistant sur la nécessité d’une grande prudence dans les zones à risque.

L’OMVS précise que son plan d’alerte est activé, intégrant les dernières données hydrologiques et les impacts du changement climatique. Ce dispositif permet de cartographier les zones inondables et de mettre en place des mesures préventives pour protéger les populations et les infrastructures.

Les autorités locales sont donc encouragées à intensifier leurs efforts pour sensibiliser les riverains et coordonner les actions nécessaires afin de minimiser les dommages potentiels.

L’OMVS suit la situation de près, surveillant les débits du fleuve et de ses affluents, tout en maintenant un suivi régulier pour tenir informées les autorités compétentes et les populations.