Crue du fleuve Sénégal : Une réunion interministérielle exceptionnelle a eu lieu ce dimanche

XALIMANEWS- Face aux crues du fleuve Sénégal, le gouvernement est sur le pied d’oeuvre pour trouver une solution contre la situation qui frappe le nord du pays et a, ainsi, plongé des milliers et des milliers de personnes dans le sinistre à Bakel et Matam.

C’est dans ce contexte que le Premier ministre Ousmane SONKO a présidé, ce dimanche 20 octobre 2024, une réunion interministérielle exceptionnelle sur la situation de crue du fleuve Sénégal.

Tous les ministères impliqués dans les opérations d’assistance et de secours aux sinistrés ont fait le point sur la situation. Et c’est sur cette base qu’il a instruit les ministres à cibler des actions « les plus urgentes pour une intervention efficace ». Le Premier ministre a rappelé l’enveloppe provisoire de 8 milliards de FCFA dégagée par l’État pour venir en aide aux impactés.

Pour rappel, le Président de la République Bassirou Diomaye a effectué, le samedi 19 octobre, une visite à Bakel pour s’enquérir de la situation.