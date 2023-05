Également au niveau des activités, il est prévu des ateliers et des rencontre B to B et B to C sur la thématique principale « Comment vendre les iles du Saloum et son hinterland et des sous thèmes sur les aménagements touristiques, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy