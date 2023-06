Ndoye Douts était personnalité généreuse, selon le média français. Originaire de l’ethnie léboue une communauté de pêcheurs puissante à Dakar, l’artiste inscrivait ce mot, « lébou », sur ses toiles, marquées par l’omniprésence de poissons et d’embarcations. « La raréfaction du poisson expliquait le phénomène des départs des migrants en pirogues, un voyage dont beaucoup ne sont jamais revenus. Il abordait des sujets profonds, même s’il était tout le temps gai et joyeux. Il avait aussi une générosité rare dans les contacts : il portait les vêtements de son ami Cheikha Sigil, dont il avait fait de l’atelier son QG, à Dakar, pour mieux le faire connaître. Et il n’hésitait pas à vous emmener voir d’autres créateurs… », a poursuivi Olivier Sultan. Avec son départ pour le royaume des cieux, La Médina et la Gueule Tapée, perdent leur artiste.

