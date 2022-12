Dans le cadre de l’initiative TARRU RAP GALSEN, 25 acteurs des cultures urbaines sont reçu dans la soirée du 25 décembre 2022 par le président Macky Sall. Matador, Simon, Ngaka Blindé entre autres ont constitué la délégation reçues par le chef de l’État. Au menu des échanges, des doléances et projets de culture qui ont été présentés et défendu dans un argumentaire que le ministre de la culture Aliou Sow lui même qualifie de solides ont fait le déco des discussions au palais. En ces termes, le ministre revient sur les échanges. « Ce moment de discussions directes a été l’occasion pour ces leaders majeurs des cultures urbaines de défendre avec de solides arguments leur secteur avec des doléances pour tous et des solutions pertinentes. Un pont patriotique solide de vérité et de transparence est établi entre la République et le Rap dans le respect de la liberté et de la particularité artistiques dans la responsabilité », renseigne le ministère de la Culture.

