Avant d’être réélues députés, Yeya Diallo et Sira Ndiaye de Benno avaient intégré la Fonction publique. La première a été recrutée au ministère de l’ Enseignement supérieur , de la Recherche et de l’Innovation et la seconde au département du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy