Pierre Cherpin, pilote amateur de moto, est décédé. Le Français de 52 ans, victime d’une lourde chute lors de la 7e étape du Dakar, entre Ha’il et Sakaka dimanche 10 janvier, souffrait d’un grave traumatisme crânien. Il est mort lors de « son transfert par avion sanitaire entre Jeddah et la France », ont annoncé les organisateurs de la course dans un communiqué. Pierre Cherpin participait pour la quatrième fois au rallye (après 2009, 2012 et 2015). Il s’agit du premier décès de l’édition 2021 de l’épreuve. L’an passé, le Portugais Paulo Gonçalves avait trouvé la mort lors de la 7e étape, entre Riyad et Wadi ad-Dawasir en Arabie saoudite.

