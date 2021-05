Chauffeurs respectueux du code de la route, guichetiers corrects, électro-mécanicens au Top niveau, le personnel de Dem Dikk attire respect et considération.Dans la lutte pour freiner la propagation de la pandémie â virus covid 19, à travers les systèmes de transports, c’est la société la plus rigoureuse dans l’exigence du port de masque, en dehors des banques et établissements financiers de la place.En plus les dessertes des capitales régionales dans des conditions de confort et de sécurité fournissent beaucoup de satisfaction aux usagers.Si l’administration centrale du pays, â tous les niveaux, suivait cette direction, il y’aurait moins d’insatisfaction voire de dégoût ,à cause des lenteurs et autres goulots d’étranglement notés ici et là.Pour emprunter la voie de l’émergence, il nous faut ériger en norme de vie et d’action , comme chez les militaires, la discipline et la rigueur, qui sont le binôme de base pour réussir les paris que nous nous imposons au quotidien.

