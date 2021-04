De receveur à conseiller technique en passant par chef de bureau et secrétaire général du syndicat des travailleurs durant 13 ans, Djibril Gueye Ndiaye a été de toute les batailles à toutes catégories et postes au service des travailleurs et de la société. Un riche parcours qui fait de lui, un trait d’union fiable entre la direction et tous les agents de la boîte.

