XALIMANEWS- Face à la presse ce vendredi, le nouveau directeur général de Dakar Dem Dikk (Ddd) a fait des révélations fracassantes sur Me Moussa Diop. Selon Omar Boun Khatab Sylla, plus de 200 agents fictifs ont été détectés lors d’un audit. Pire, dit-il, les deux plus grands restaurants de Ddd étaient gérés par les épouses de Me Moussa Diop. Omar Boun Khatab Sylla d’indiquer par ailleurs que Me Moussa Diop a obtenu des indemnités de départ évaluées à 120 millions de Fcfa. Non sans révéler que c’est lui-même qui a fait débourser 30 millions de ce montant voté en conseil d’administration lorsqu’il a été sollicité par Me Moussa Diop qui venait de perdre un proche.

