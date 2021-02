Un drame s’est produit hier, en plein vol. Selon des sources de «L’As», l’avion qui a quitté Dakar pour rallier Londres devait faire une escale à l’aéroport à Bruxelles. Seulement, il a été détourné vers la Grande Canarie en Espagne. Pour cause, une femme est décédée en plein vol. Et d’après nos informations, la victime s’appelle Sunkaru Manjang et elle est originaire de la Gambie. Pour le moment, on ignore les causes réelles de son décès. Toutefois, les autorités espagnoles qui se sont chargées de l’affaire ne devraient pas tarder à donner d’amples informations sur les causes de cette disparition tragique.

