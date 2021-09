» Dakaaru, la cité refuge, n’est plus l’asile de paix aux mers poissonneuses et aux forêts giboyeuses où il faisait si bon vivre. Aujourd’hui, plus que tous les autres, la capitale Sénégalaise ainsi que sa population ont besoin d’aide et d’assistance. Si la pauvreté se mesurait au nombre d’habitants vivants dans la rue ou dans les dépotoirs, Dakar serait en tête de peloton. Celui qui veut reverdir son désert doit prendre soin de ses points d’eau. Prenons soin de nos oasis si nous voulons vaincre le désert du sous-développement et du mal-vivre » Nous dit l’auteur.

