XALIMANEWS: Les manifestions violentes qui ont éclaté à Dakar et dans plusieurs autres localités du pays suite au verdict rendu par la Chambre criminelle dans l’affaire Sweet Beauty Spa se sont poursuivies hier, vendredi 2 juin. Peu après la grande prière du vendredi, les jeunes ont envahi plusieurs axes stratégiques brûlant des pneus, étals et autres tabliers mais aussi en installant des barricades sur la route dans plusieurs communes de Dakar.

Dakar ne décolère toujours pas. Vingt-quatre après le verdict de la Chambre criminelle qui a condamné le leader de Pastef et maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse dans le cadre de la procédure de « viols répétés et menaces de mort » intentée contre lui, suite à la plainte de l’ex-employée du salon de massage Sweet beauté, Adji Sarr, les manifestations qui ont suivi ce verdict se sont poursuivies hier dans la capitale. Peu après la grande prière du vendredi, les jeunes ont envahi plusieurs axes stratégiques brûlant des pneus, étals et autres tabliers mais aussi en installant des barricades sur la route dans plusieurs communes de Dakar. Il en est ainsi sur la route des Niayes : axe reliant le rondpoint Case-bi au croisement 22 près du magasin Auchan où le commandant de Police, Pierre Malou du groupement mobile d’intervention (Gmi) avait été touché la veille. Sur ces lieux, les jeunes ont imposé leur loi pendant plusieurs heures. Aux tirs des grenades lacrymogènes des éléments de la police qui tentaient de les déloger, ils répondaient par des jets de pierres.

ADVERTISEMENT

Non loin de ce lieu, à Grand Médine notamment sur la route reliant le rond-point unité 26 à la route des Niayes, impossible de circuler à cause de barrières installées sur cet axe où aucune présence des forces de défense et de sécurité n’a été constaté entre 15 heures et 16 heures. Les manifestants ont également mis le feu aux alentours du Stade Leopold Sedar Senghor en chantier. Il en est de même sur le prolongement de la Vdn 3, des barricades ont été installées à hauteur du rondpoint de Keur Damel et de l’unité 26 bloquant ainsi la circulation sur cette route. Toujours sur cet axe du prolongement de la Vdn 3, les jeunes ont également envahi la route à hauteur de Camberéne 2 en brûlant des pneus sur la chaussée. Dans les communes de la Patte d’oie et de Grand Yoff, les mêmes scènes de violences sur la voie publique ont été notées.

A la Patte d’oie, les jeunes qui faisaient face à un détachement de la Gendarmerie ont bloqué l’accès à l’autoroute Seydina Limamoulaye aux automobilistes par des jets de pierres. A Grand Yoff, le magasin Auchan des Hlm Grand Yoff a été attaqué et vandalisé par une foule de jeunes qui a finalement réussi à déloger des policiers qui étaient en faction devant ce magasin. L’avenue Blaise Diagne et la rue 6 dans la commune de la Médina n’ont pas également été épargnées par la furie des jeunes qui se sont livrés à une véritable guérilla urbaine avec les forces de défense et de sécurité.

NANDO CABRAL GOMIS Sud Quotiden