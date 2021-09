Connue par sa virulence envers le pouvoir, Fatoumata Ndiaye a choqué plus d’un lorsqu’elle a déclaré sur la RFM, « on a vu des améliorations venant du président de la République Macky Sall », Quel virement à 180° ! Que s’est-il passé entre-temps ? Fatoumata était-elle sérieuse dans sa lutte ? N’était-elle pas juste frustrée ? Des questions qui restent entières. Mais ce qui est sûr c’est qu’elle a bien réussi son coup. Cependant, cela ne surprend guère certains puisqu’ils qualifiaient la jeune dame de frustrée de l’APR qui n’avait juste pas reçu sa part du gâteau après un travail acharné pour le parti. Par ailleurs, ceux qui en ont pris un coup sont les activistes qui la soutenaient et la défendaient jusqu’à même lui payer des appartements rien que pour assurer sa sécurité. Dommage pour eux que ça se termine ainsi. En attendant, calmons les esprits et espérons que Fouta sera toujours « wéli » pour elle.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy