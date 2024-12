De l’Accessoire (Par Kàccoor Bi)

En 2023, la jeunesse africaine a investi plus de 1561Milliards de FCFA dans les paris sportifs d’après le rapport de Bloomberg. Tout récemment, notre confrère Pape Samba Kane a mis aux rayons des librairies son dernier ouvrage, « La folie des jeux d’argent ». Un livre d’enquête visant à dénoncer les dégâts causés par les jeux d’argent électroniques qui ont pignon sur rue dans les centres urbains du Sénégal. Il y a quelques années, pour attirer les parieurs, la Lonase nous présentait un spot publicitaire avec un vieux vendeur de charbon de bois qui s’offre le jackpot avec 50 millions de francs Cfa. Plus tard, on le retrouve en costard, cigare à la bouche et entouré de belles nanas. Dans un autre spot, c’est toujours le même vieil homme qui cherche à s’enrichir, il touche le jackpot et on l’aperçoit encore à une soirée traditionnelle avec une orgie de musique et entouré de belles dames et de griots qui chantent ses louanges pour lui soutirer du fric comme dans le premier spot. Ce sont là quelques-unes des belles illustrations de nos « sénégalaiseries » ou de nos comportements d’une autre époque ! On gagne de l’argent non pas pour l’investir dans des projets porteurs et générateurs de revenus,mais pour faire la fête et sauter de belles meufs ! Des images insipides que l’on offre ainsi à une jeunesse qui ne croit plus aux études, mais qui passe son temps à parier avec l’espoir de devenir millionnaire et sortir de la pauvreté qui continue de gagner du terrain. Et tout se joue à travers nos télévisions locales qui sont devenues de vraies poubelles, des déchets de notre société,comme le disait avec justesse un ministre de la Culture, de la lutte, de la danse, de la musique et du jeu à longueur de journée et de semaine. Des futilités fortement sponsorisées par des sociétés qui se détournent des émissions éducatives ou qui font appel à l’intellect pour des fadaises. Tout est jeu ! On passe notre temps à parier, à envoyer des textos pour espérer gagner des millions ou des lots en nature. Ce qui constitue une vraie arnaque pour des jeunes qui ne savent pas qu’on se joue d’eux pour enrichir d’autres. Au lieu d’offrir à une jeunesse d’autres rêves, tout est devenu jeu, toujours des jeux et encore des jeux où l’on gagne du fric, des portables et d’autres appareils qui nous enfoncent encore dans l’ignorance. Rien que de l’accessoire !

Kàccoor Bi – Le Témoin