Nous ne l’accepterons pas. La démocratie sénégalaise aussi balafrée qu’elle soit n’a nullement le visage hideux que dépeint Ousmane Sonko, qui pousse le bouchon jusqu’à contester les résultats de l’élection présidentielle et nier au Président de la République sa légitimité ! Cet homme sûr de sa victoire en 2024 est déjà en train de vouloir mettre au pas le Sénégal par anticipation. Quel culot ! Cet homme qui appelle à la mobilisation permanente avec les conséquences que nous savons au lieu de plaider la désescalade est dangereux. On lui confierait le pays qu’il en brûlerait les opposants à son régime. Il est excessif dans ses mots et violents dans son attitude. Il est vrai malheureusent que l’ivresse des foules et l’adrénaline de « sa victoire » arrosée du sang de pauvres martyrs énivre toujours son esprit et lui ôte toute lucidité.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy