Cette année, le projet de LFI qui sera soumis au vote de la représentation populaire comprend quelques nouveautés et bizarreries sur lesquelles il convient d’attirer l’attention afin que chaque citoyen puisse apprécier le degré de fiabilité qu’il convient d’accorder aux chiffres présentés et à leur évolution dans un sens très favorable. Je ne les passerai pas toutes en revue. Mais il n’est pas interdit d’en souligner les plus accessibles dans un souci de vulgarisation. A la veille d’une élection présidentielle, la LFI 2023 votée en 2022 se devait d’avoir belle allure. Elle avait été construite sur la base d’un taux de croissance de 10,1%. Du jamais vu en terre sénégalaise et dans ses environs ! Ce taux de croissance totalement irréaliste fut grignoté tout au long de l’exercice. Il est aujourd’hui ramené à 4,1%. Espérons qu’il correspondra à une amélioration perceptible du niveau de vie des populations. Le taux de croissance du PIB est la donnée principale de la construction d’un budget, en particulier du niveau de recettes attendues. Les révisions en baisse de ce taux doivent immédiatement entraîner des rajustements des recettes et des dépenses ou de leur financement. Nous avions eu à le rappeler. Mais au Sénégal, l’orthodoxie est autre… Nous avions remarque par ailleurs que, contrairement aux années précédentes, le stock de la dette extérieure n’avait pas été rappelé alors que son service augmentait de 40,7%. Là se trouvait sans doute la raison de cette privation d’information à la représentation nationale. Cette année, le taux de hausse des prix, une autre donnée majeure pour tout budget, a également disparu. En grande nouveauté, le texte de présentation du budget insiste sur une rétrospective de 11 années démarrant en 2012, qui permet de rappeler et décrire « les réalisations du Président sortant ». Le Secrétariat du parti APR n’aurait pu mieux faire. Il n’y a toujours pas d’information sur le stock de la dette de l’Etat du Sénégal. Le texte présenté fait référence à « l’ancienne méthode comptable » pour justifier le montant cumulant le total des dépenses de la loi de finances et l’amortissement de la dette afin de permettre de valider un discours politique basé sur la recherche de performances par le nombre de milliards dépensés quand la Loi organique de 2020 sur la loi des finances interdit un tel cumul.

