De quoi s’agira-t-il ce 24 Mars 2024 ? (par Marvel Ndoye)

Ce 24 Mars 2024 ne devrait ressembler à aucun autre jour au Sénégal. Il s’agira de balayer le système le plus lâche, le plus criminel, le plus kleptocrate qu’un pays en voie de développement puisse connaitre, mais il s’agira également de confier les commandes à ceux qui ont suffisamment démontré leur leur courage et leur amour pour le Sénégal. En effet

A. LE 24 MARS 2024, D’UN COTE IL S’AGIRA :

1° De balayer ceux qui ont commandité la tuerie de nos 85 martyrs, ceux qui ont armé les tueurs, ceux qui ont donné les ordres aux FDS et aux milices de l’APR de commettre ce carnage, ceux qui les ont protégés après leurs crimes, ceux qui ont proposé ou voté une amnistie pour ces tueurs et leurs commanditaires

2° De balayer ceux qui ont fait persécuter, blesser, torturer, mutiler, éborgner plus de 4500 de nos jeunes concitoyens qui se battaient pour notre liberté de choisir, ceux qui ont fait jeter en prison près de 3000 d’entre eux

3° De balayer ces chefs de cartel, ces ministres délinquants, ces hauts gradés, ces procureurs, ces juges d’instruction, qui ont fabriqué de faux dossiers d’accusation contre notre jeunesse patriote dans le but de les emprisonner jusqu’à 3 ans pour certains

4° De balayer ces Ministres, DG, PCA, SG, grands voleurs devant l’éternel, des cleptomanes qui volent bien plus encore lorsque le sang coule ou lorsque les cadavres s’entassent comme en période de guerre contre le Covid

5° De balayer ceux qui nomment en connaissance de cause tous ces voleurs, ceux qui les encourage à voler, ceux qui les protègent avec leurs coudes, ceux qui signent des promotions aux voleurs épinglés publiquement

6° De balayer ces journalistes, patrons de presse, chroniqueurs, pseudo analystes, des corrompus jusqu’à la moelle, des pyromanes devant l’éternel, des fabricants de mensonges, des complices des voleurs et des tueurs

7° De balayer cette société civile si vile et corrompue qui se fait le complice de toutes ces atteintes aux libertés, de tous ces crimes, de toutes ces manipulations, de toutes ces violations de la loi, de toutes ces arrestations arbitraires, de tous ces complots judiciaires, de tous ces mensonges d’état.

8° De balayer ces magistrats sans scrupule qui montent et exécutent ces cabales judiciaires contre des opposants non complaisants, contre des activistes, contre des éveilleurs de conscience, contre des journalistes intègres

9° De balayer ces mal affranchis, ces complexés, ces valets de la France, ces promoteurs de la françafrique et du bradage de nos ressources aux puissances étrangères,

10° De balayer ces politiciens qui font de la traitrise, de la trahison, du double langage, de la tortuosité, du nombrilisme, de la versatilité, une stratégie de conquête ou de conservation du pouvoir. De balayer tous ces vieux suceurs de sang qui ne sont jamais repus de l’époque Senghor à nos jours.

11° De balayer ceux qui se disent expérimentés, après avoir volé plus 20 000 milliards aux pauvres contribuables, après avoir triplé le chômage, fait reculer le Sénégal de 15 places dans l’IDH mondial, de 35 places dans RSF, fait augmenter la pauvreté, fait quintupler le taux d’inflation, etc… et qui ont poussé près de 30 000 de nos jeunes concitoyens à préférer aller risquer leurs vies aux milieux des océans

B. LE 24 MARS 2024, D’UN AUTRE COTE IL S’AGIRA :

1° De confier la gestion de nos ressources à ceux qui ont prouvé leur abnégation, leur intégrité, leur patriotisme

2° De confier la destinée de notre nation à ceux qui n’ont pas hésité à se sacrifier, à sacrifier tout ce qu’ils ont pour protéger cette nation, pour préserver nos acquis démocratiques

3° De donner nos voix à ceux qui ont payé le plus lourd tribu pour la sauvegarde du Sénégal, pendant que les autres simulaient ou complotaient

Le choix est donc simple. A bon entendeur

MARVEL NDOYE

E-mail : [email protected]