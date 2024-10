Débordement du fleuve Sénégal : Une délégation du ministère de l’Hydraulique attendue à Bakel, ce lundi

XALIMANEWS-Le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement envoie une délégation à Bakel ce lundi, dirigée par le Directeur de l’Assainissement, Oumar Sène, et le Directeur de la Prévention et de la Gestion des Inondations, Madické Cissé. Un représentant de l’OMVS participera également à ce déplacement.

Suite aux lâchers d’eau de l’OMVS à partir du Barrage de Manantali, le fleuve Sénégal a atteint des niveaux historiques, jamais observés depuis 1961. Pour éviter la submersion des digues du barrage, la Société d’Exploitation de Manantali et de Félou (SEMAF) a dû effectuer des lâchers d’eau en réponse à la montée du niveau de la retenue.

Ces opérations ont entraîné des débits de 3.600 m³/s à la station de Dakka-Saidou, 1.500 m³/s à Diangola, et 1.165 m³/s à Gourbassi. Les prévisions indiquent que le débit à Bakel pourrait atteindre 4.500 m³/s dans les jours à venir.

Cette élévation sans précédent des eaux du fleuve a conduit à des débordements touchant des zones inondables à Bakel, Kidira, Matam et Podor. Malgré les alertes émises par le ministère, les populations sinistrées continuent de vivre une situation difficile.