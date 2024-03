Début de la campagne électorale : Amadou Ba se rend à Touba pour solliciter des prières

XALIMANEWS- A quelques heures de l’ouverture de la campagne électorale, le candidat et ex Premier ministre, Amadou Ba, a été reçu ce samedi à Touba par le khalife général des Mourides.



Venu solliciter des prières, auprès de Serigne Mountakha Mbacké, avant le démarrage de sa campagne électorale, le candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) a rallié la cité religieuse après avoir passé le témoin à Me Sidiki Kaba au poste de Premier ministre. Une cérémonie pendant laquelle il faisait ses adieux au gouvernement mais a promis, à ses alliés, de revenir avec la victoire.