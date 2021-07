Je prie pour le repos de l’âme de mon instituteur et grand frère, Abdoulaye Faye, celle de ma sœur et amie, Awa Diop. A leurs familles et à leurs proches, comme à l’ensemble du Parti démocratique sénégalais, j’adresse mes plus sincères condoléances.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy