XALIMANEWS- Le directeur général de Leral tient à apaiser la douleur des familles de ses agents disparus lors de l’accident sur la route de Kédougou et des deux rescapés. Le club des amis de Leral, composé des animateurs du site et du directeur général Dame Dieng, a remis 07 millions FCFA à chacune des trois familles des agents décédés et 03 millions à chacun des deux blessés. Au total, le club des amis de Leral a déboursé une enveloppe de 27.000.000 Fcfa pour les familles des victimes de l’accident lors de la tournée économique du chef de l’Etat. L’Association de la Presse en Ligne (Appel) a donné 1,580 million Fcfa aux familles éplorées. Des téléspectateurs de Leral ont contribué également des montants allant de 500 Fcfa à 30.000 Fcfa. Un gérant de «Wari» du nom de Alioune Badara Diop, amateur du site, a aussi envoyé 50.000 Fcfa. C’est le même cas pour de nombreux partenaires du site. Pour que nul n’ignore la provenance de cette enveloppe financière, Dame Dieng a précisé que ce sont des personnes de bonne volonté, des institutions et des fan’s de Leral TV qui ont réuni cette somme. Le partage de l’argent collecté a été fait en présence des familles des victimes, informe le journel L’As.

