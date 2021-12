L’université Alioune Diop de Bambey est depuis ce matin dans une situation de tension avec l’annonce du décès de l’étudiant en Licence1 ( ingénieur juridique) Badara Ndiaye que les étudiants qualifient de mort par intoxication alimentaire, mais que l’administration balaie d’un revers de main. Le décès de cet étudiant originaire de Kaolack suscite beaucoup d’interrogations et de commentaires chez les étudiants qui campent sur leur position que la mort de leur camarade est due à une intoxication alimentaire.Malgré les assurances de l’administration, les étudiants ne veulent rien entendre. D’ailleurs ils sont en conclave depuis ce matin pour voir la suite à donner à cette situation. » Nous exigeons toute la lumière, et que justice soit faite car le camarade qui vient de décéder est mort d’une intoxication alimentaire et on veut nous faire croire à autre chose »Du côté de l’administration, on se lave à grande eau avec un démenti formel. » Le test de paludisme effectué sur lui était négatif. Le médecin traitant avait même précisé que l’étudiant ne souffrait pas d’intoxication alimentaire et Badara Ndiaye avait décidé de son propre chef de rentrer chez lui à Kaolack pour mieux préparer son examen » précise -t- on du côté de l’administration. Mais les étudiants ne l’entendent pas de cette oreille. Ils comptent passer à la vitesse supérieure en demandant illico presto le départ du Directeur du CROUS.Rappelons que récemment, on avait noté des cas d’intoxication alimentaire due au corned beef et spaghetti qui étaient seervis au dîner au restaurant du campus et qui avait fait soixante (60) cas.

