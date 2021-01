XALIMANEWS : Sa disparition en début de semaine a échappé à la presse. Famara Mané, l’un des premiers députés de l’opposition au Sénégal, est décédé mardi à Bignona. Le défunt, un compagnon de Me Abdoulaye Wade, est membre fondateur du Parti démocratique sénégalais (PDS). Selon Ibrahima Ama Diémé, Famara Mané fait parti des cinq premières personnes à réfléchir, en 1973 déjà, sur la possibilité de création d’un parti d’opposition légal, dénommé «Sunugal». C’est dans les péripéties pour la reconnaissance du parti «Sunugal» que ce groupe de cinq jeunes de la Casamance, en l’occurrence Khalil Cissé de Goudoump, feu Alassane Cissokho etc. rencontrera plus tard Me Wade. Et c’est de cette rencontre entre le groupe et Me Wade qu’est né le Pds, témoigne M. Diémé. Famara Mané est devenu député de l’opposition en 1978 avec Pr Serigne Diop, Doudou Camara. Il était le Secrétaire général de la convention du PDS de la Casamance et Ibrahima Ama Diémé occupait le poste de secrétaire administratif de cette convention et secrétaire général de l’union des jeunesses travaillistes (UJT) de la Casamance. Selon M. Diémé, on doit l’envergure du PDS en Casamance à l’engagement de Famara Mané, alors enseignant au lycée Djignabo, renseigne l’As.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy