Je suis très peiné d’apprendre le décès de Joseph Koto. Je garderai de lui et à jamais le souvenir d’un grand joueur de football et surtout celui d’un coach d’exception de nos sélections nationales engagé et passionné. Mes condoléances émues à sa famille et au monde du sport. pic.twitter.com/7ATx8uF7n2

“Je suis très peiné d’apprendre le décès de Joseph Koto. Je garderai de lui et à jamais le souvenir d’un grand joueur de football et surtout celui d’un coach d’exception de nos sélections nationales engagé et passionné. Mes condoléances émues à sa famille et au monde du sport”, a déclaré le Chef de l’Etat sur Twitter.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy