Le Fulaadu, le Baol, le Sénégal et l’Afrique viennent de perdre une conteuse et écrivaine de talent ce 7 mai 2021. Notre association nationale des Conteur-ses du Sénégal LEEBOON CI LEER, vient de perdre un éminent membre, talentueuse conteuse polyglotte. Une excellente personne, une mère de famille engagée et responsable, une artiste virtuose du verbe qui a représenté le Sénégal partout ! Notre sœur et une amie Dieynaba Guèye Diéo, brillante agent de la SODEFITEX, nous laisse un immense répertoire de contes et quatre livres:

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy