Originaire de la wilaya de Biskra, à 400 km environ au sud-est d’Alger, Naïma Ababsa interprétait un répertoire assez varié de chaoui, algérois, Hawzi et plusieurs autres styles maghrébins. Son père, Abdelhamid Ababsa, mort le 15 mai 1998, était auteur-compositeur et interprète. Il était connu pour être un grand chanteur du style sahraoui. Il est surtout l’auteur et l’interprète de la célèbre chanson « Hizya ». Sa sœur Fella, est aussi une chanteuse très connue en Algérie et dans le Moyen-Orient.

En soins intensifs à l’hôpital, suite à complication liée au Covid-19 qu’elle avait contractée ces derniers jours, la Diva algérienne Naïma Ababsa, a finalement tiré sa révérence. Il faut ajouter que la célèbre chanteuse qui souffrait également de cancer, est issue d’une grande famille d’artistes. Elle était très aimée et écoutée par les Algériens. Sa popularité dépassait même les frontières de son pays. Elle a participé à plusieurs festivals à travers le monde et plus particulièrement dans les pays arabes où elle avait plus de fans.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy