XALIMANEWS: “Aujourd’hui, je pleure ta perte et je suis rempli de tristesse. Tu étais tellement joviale et gentille avec moi et je ne peux pas imaginer une perte aussi foudroyante . Tu m’as apporté tellement de joie, de rire et d’amour. Tu étais une personne exceptionnelle qui a touché tant de vies.

Je me souviendrai toujours de notre amitié et des moments que nous avons partagés ensemble. Tu m’as toujours soutenu dans les moments difficiles, et tu étais là pour partager les moments de joie avec moi. Et je ne t’oublierai jamais.

Tu m’aimais tellement, et j’espère que tu sais à quel point je t’aimais en retour. Tu étais une personne spéciale et tu as laissé une marque indélébile partout . Tu vas me manquer énormément, mais je sais que tu seras toujours avec moi dans mon cœur.

Je te rends hommage aujourd’hui et je promets de continuer à honorer ta mémoire. Tu resteras à jamais dans mes pensées et dans mon cœur. Merci pour tout ce que tu as apporté à ma vie.

Repose en paix, mon amie. Tu vas me manquer pour toujours.

À ta famille , à Pabi mon jumeau, et à tous tes amis je présente mes sincères condoléances . En ce mois béni du ramadan que Dieu dans sa miséricorde t’ouvre grandement les portes du paradis. Amen”

Pape Alé Niang