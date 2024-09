Décès de l’actrice britannique Maggie Swith à l’âge de 89ans

XALIMANEWS- L’actrice britannique Maggie Smith, connue pour ses rôles dans les films Harry Potter et la série Downton Abbey, est décédée à l’âge de 89 ans.

Ses fils Toby Stephens et Chris Larkin ont annoncé sa mort dans un communiqué.

Elle s’est éteinte paisiblement à l’hôpital tôt ce matin, vendredi 27 septembre. Très discrète, elle était avec ses amis et sa famille à la fin de sa vie. Elle laisse deux fils et cinq petits-enfants aimants qui sont dévastés par la perte de leur extraordinaire mère et grand-mère, peut-on y lire.

Dans sa carrière, Maggie Smith avait endossé le rôle Minerva McGonagall dans les films de la saga Harry Potter. Elle était également connue pour son rôle dans la série Downton Abbey. Elle s’était glissée dans le rôle de Violet Crawley. Maggie, de son vrai prénom, Margaret Natalie Smith, fait ses débuts sur les planches. Elle interprète lors de ses débuts plusieurs pièces de Shakespeare avant d’enchaîner d’autres pièces classiques à Londres. Elle finit par s’imposer définitivement dans la comédie. Pour sa brillante carrière, Maggie Smith remporte deux Oscars. Le premier est en 1969. L’actrice est récompensée pour son rôle dans Les Belles Années de miss Brodie. En 1978, elle marque le monde entier grâce à son rôle secondaire dans California Hôtel. Elle reçoit aussi plusieurs Golden Globe pour California Hôtel et Chambre avec vue.