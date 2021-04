Elle marque une pause, avant de reprendre : « J’ai alors décidé d’aller à son chevet. J’en ai informé à son père qui m’avait demandé de l’attendre pour qu’on parte ensemble mais, c’était impossible. Je ne pouvais plus perdre une minute à Kolda. J’ai pris un véhicule 7 places pour rallier Dakar. En cours de la route, on m’a appelé pour me dire qu’il était finalement décédé. On m’a dit qu’il était décédé lors des manœuvres. J’ai très mal. C’est un fils en qui je fondais tous mes espoirs. J’ai tout fait pour qu’il réussisse dans ses études. Pas plus tard que l’année dernière, nous avons payé 800 000 FCFA pour qu’il suive une formation parce qu’il avait l’ambition d’aller poursuivre ses études à l’étranger. J’ai perdu le sommeil depuis qu’on m’a annoncé son décès. Je suis sous le choc ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy