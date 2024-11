Décès de Mamadou Moustapha Ba: “Notre pays perd un illustre fils, d’une grande probité morale, un cadre émérite, aux qualités professionnelles, humaines et intellectuelles…”

XALIMANEWS: L’ancien président Macky Sall a exprimé sa profonde tristesse suite au décès de Mamadou Moustapha Bâ, ancien ministre des Finances et du Budget du Sénégal. Dans une déclaration sur sa page X, Macky Sall a rendu hommage à celui qu’il qualifie d’« illustre fils » du Sénégal.

« Je suis très peiné d’apprendre le décès de Mamadou Moustapha Bâ, ancien ministre. Notre pays perd un illustre fils, d’une grande probité morale, un cadre émérite, aux qualités professionnelles, humaines et intellectuelles exceptionnelles », a-t-il déclaré.

Macky Sall a salué le parcours de ce grand serviteur de l’État, rappelant ses valeurs et son intégrité, qui ont marqué le secteur économique et financier sénégalais. Il a exprimé sa compassion à la famille de Mamadou Moustapha Bâ et adressé ses condoléances émues.

« Avec mes condoléances émues, j’exprime ma profonde compassion à sa famille éplorée. Puisse Allah lui accorder Sa grâce et Son paradis », a ajouté Macky Sall dans son hommage.