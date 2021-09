C’est avec émoi et consternation que nous avons appris le rappel à Dieu de notre camarade, frère, ami et mentor, Maître Alioune Badara Cissé, membre fondateur de notre formation politique, Alliance Pour la République. Nous militants républicains aux États-Unis, nous nous inclinons devant sa mémoire, présentons nos condoléances à Son Excellence le Président de la République, Monsieur Macky Sall, à la famille du défunt et à l’ensemble de la Nation sénégalaise

La commission Communication de la DSE-APR-USA a tenu à lui rendre un poignant hommage lors de la réunion régulière de ce weekend. En effet, des témoignages ont été nombreux ainsi que des anecdotes en guise de reminiscence. Son intellect, sa piété, son franc-parler ainsi que sa courtoisie ont suscité des remarques, tout comme sa capacité de retenir les noms des personnes. Avec sa mémoire d’éléphant et son attention aux détails, il faisait ressentir à ses interlocuteurs et interlocutrices un sentiment d’être connu.e.s et apprécié.e.s.

Maître ABC était bien des nôtres, ayant vécu et étudié dans le Minnesota. Pendant son séjour, il a pu tisser des relations significatives et durables avec beaucoup de nos compatriotes. Plus encore, lors de la création de l’APR et du lancement de la campagne internationale qui a débuté dans le Rhode Island, c’est à lui ABC qu’était revenu l’honneur d’introduire le Président Macky Sall. Il a toujours parlé du Président avec respect, admiration et révérence. Son humilité, son sens de la mesure et la délicatesse de ses pensées lui ont valu le respect des militants du Parti ainsi que celui de toute la Nation. Maître Alioune Badara Cissé s’est bien distingué dans son rôle de Médiateur de la République, un poste qui lui a permis de se mettre à l’écoute du peuple et de s’en rapprocher.

Il est parti sur la pointe des pieds, mais la DSE-APR-USA ainsi que tous les sénégalais de l’Amérique lui seront reconnaissants à tout jamais.

Que la terre de Touba lui soit légère et que le Paradis Céleste soit sa dernière demeure !

Pour la DSE/APR/États-Unis

Amadou Seck

Président de la Sous-Commission Presse Écrite